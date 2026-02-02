Polizei Hamburg

POL-HH: 260202-2. Täter nach Raubüberfall in Hamburg-Harburg überwältigt - Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.01.2026, 18:24 Uhr; Tatort: Hamburg-Harburg, Seeveplatz

Am Freitagabend haben Polizistinnen und Polizisten einen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Juwelier überfallen zu haben. Der Räuber wurde nach der Tat von einem Passanten und dem Angestellten eines Sicherheitsdienstes überwältigt und anschließend der Polizei übergeben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen betrat der mit einem Tuch maskierte Mann das Geschäft am Seeveplatz und begab sich sofort zum Verkaufstresen. Dort besprühte er Kundinnen und Kunden sowie den Angestellten des Ladens unvermittelt mit Pfefferspray. Im weiteren Verlauf zerstörte der Angreifer mit einer Eisenstange eine Glasvitrine und entnahm Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete der Maskierte in Richtung Seeveplatz.

Einem Passanten (24) fiel die Situation auf, woraufhin er die Verfolgung des vermuteten Täters aufnahm und ihn nach kurzer Flucht festhalten konnte. Dem 24-Jährigen gelang es trotz Schlägen mit der Eisenstange, den mutmaßlichen Räuber weiter festzuhalten und nach kurzer Zeit mit Unterstützung des Sicherheitsmitarbeiters (47) am Boden zu fixieren und bis zum Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzungen festzuhalten.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den Verdächtigen, bei dem es sich um einen 44-jährigen Türken handelt, kurze Zeit später vorläufig fest und stellten dabei auch das Raubgut und die Eisenstange sicher.

Der 24-Jährige wurde durch die Schläge mit der Tatwaffe leicht verletzt und vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Der Angestellte der Sicherheitsfirma blieb unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm am Abend die ersten Ermittlungen und ordnete die erkennungsdienstliche Behandlung des 44-Jährigen an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell