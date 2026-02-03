PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 260203-4. Neue Leitung der Pressestelle der Polizei Hamburg - Einladung zum Fototermin

Hamburg (ots)

Zeit: 05.02.2026, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz 1, Foyer Polizeipräsidium

Medienschaffende sind am kommenden Donnerstag herzlich zu einem Fototermin im Polizeipräsidium eingeladen. Polizeipräsident Falk Schnabel stellt hier die neue Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hamburger Polizei vor.

Eine Akkreditierung bis Donnerstag, 05.02.2026, 09:00 Uhr ist erforderlich unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

Veh.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle, PÖA 1
Holger Vehren
Telefon: 040/4286-56212
Fax: 040/4286-56219
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

