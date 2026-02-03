POL-HH: 260203-4. Neue Leitung der Pressestelle der Polizei Hamburg - Einladung zum Fototermin
Hamburg (ots)
Zeit: 05.02.2026, 13:00 Uhr
Ort: Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz 1, Foyer Polizeipräsidium
Medienschaffende sind am kommenden Donnerstag herzlich zu einem Fototermin im Polizeipräsidium eingeladen. Polizeipräsident Falk Schnabel stellt hier die neue Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hamburger Polizei vor.
Eine Akkreditierung bis Donnerstag, 05.02.2026, 09:00 Uhr ist erforderlich unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
Veh.
