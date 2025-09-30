PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße/Diebstahl von Kupferkabeln

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten von einer Straßenbaustelle etwa 15 Meter Kupferkabel, die in Leerrohren verlegt waren. Tatzeit war am Sonntag (28.09.) gegen 03:45 Uhr.

Im Tatzusammenhang sucht de Polizei nach einem korpulenten Mann, bekleidet mit einer Warnweste, und einem roten Auto.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

