POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße/Diebstahl von Kupferkabeln
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter entwendeten von einer Straßenbaustelle etwa 15 Meter Kupferkabel, die in Leerrohren verlegt waren. Tatzeit war am Sonntag (28.09.) gegen 03:45 Uhr.
Im Tatzusammenhang sucht de Polizei nach einem korpulenten Mann, bekleidet mit einer Warnweste, und einem roten Auto.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.
