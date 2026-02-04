POL-HH: 260204-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld
Hamburg (ots)
Zeit: seit 17.01.2026, 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Carl-Bremer-Ring
Seit Mitte Januar wurde ein 14-jähriges Mädchen aus dem Stadtteil Bramfeld vermisst und im weiteren Verlauf mit Hilfe eines Fotos öffentlich nach der Jugendlichen gesucht.
Die ursprüngliche Meldung lautete "260130-4. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld".
Das Mädchen erschien heute eigenständig und wohlbehalten beim zuständigen Jugendamt.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.
Mx.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell