PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260204-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 17.01.2026, 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Carl-Bremer-Ring

Seit Mitte Januar wurde ein 14-jähriges Mädchen aus dem Stadtteil Bramfeld vermisst und im weiteren Verlauf mit Hilfe eines Fotos öffentlich nach der Jugendlichen gesucht.

Die ursprüngliche Meldung lautete "260130-4. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld".

Das Mädchen erschien heute eigenständig und wohlbehalten beim zuständigen Jugendamt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren