Polizei Hamburg

POL-HH: 260204-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 17.01.2026, 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Carl-Bremer-Ring

Seit Mitte Januar wurde ein 14-jähriges Mädchen aus dem Stadtteil Bramfeld vermisst und im weiteren Verlauf mit Hilfe eines Fotos öffentlich nach der Jugendlichen gesucht.

Die ursprüngliche Meldung lautete "260130-4. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld".

Das Mädchen erschien heute eigenständig und wohlbehalten beim zuständigen Jugendamt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

