Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr rückten am Dienstag, 10. Februar, um 5.50 Uhr, zu einem brennenden Altkleidercontainer aus.

Die Feuerwehr musste den Container gewaltsam öffnen, um die darin befindliche Kleidung zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell