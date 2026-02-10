Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Altkleidercontainer an der Fritz-Reuter-Straße geriet am frühen Dienstagmorgen, dem 10. Februar, in Brand.

Gegen 2 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Altkleidercontainer samt Inhalt wurde dabei aufgrund des Feuers komplett zerstört.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise auf Tatverdächtige entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell