Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Einbrüche in Büroräume

Hamm (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am vergangenen Wochenende, Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 9. Februar, gewaltsam Zutritt zu verschiedenen Büroräumen.

So hebelten Unbekannte das Fenster einer Kfz-Prüfstelle in der Lange Straße auf, an der Ostenallee gingen Einbrecher mehrere Zugangstüren einer Anwaltskanzlei an und bei einem Versicherungsbüro auf der Werler Straße beschädigten unbekannte Tatverdächtige die verschlossene Hauseingangstür.

Durch die gewaltsamen Beschädigungen verschafften sie sich jeweils Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut.

Ob er oder sie bei den jeweiligen Einbrüchen etwas entwendeten, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Es entstand jeweils Sachschaden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Einbrüchen und zu verdächtigen Personen entgegen.(ds)

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

