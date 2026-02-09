Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag, 7. Februar, zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr, in die Wohnung im zweiten OG eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleiner Sandweg eingebrochen.

Über eine aufgehebelte Eingangstür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt und durchwühlte verschiedene Behältnisse. Mit Schmuck und Bargeld als Beute flüchtete er unerkannt.

Hinweise auf verdächtige Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell