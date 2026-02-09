PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag, 7. Februar, zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr, in die Wohnung im zweiten OG eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleiner Sandweg eingebrochen.

Über eine aufgehebelte Eingangstür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt und durchwühlte verschiedene Behältnisse. Mit Schmuck und Bargeld als Beute flüchtete er unerkannt.

Hinweise auf verdächtige Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

    POL-HAM: Cannabis und keine Fahrerlaubnis - Polizei zieht 30-Jährigen aus dem Verkehr

    Hamm-Mitte (ots) - Zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm kontrollierten am Freitag, 6. Februar einen 30-jährigen Opel-Fahrer auf der Schillerstraße - zuvor beobachteten sie wie er während der Fahrt mutmaßlich einen Joint rauchte. Als sie den Mann aus Hamm daraufhin anhielten und kontrollierten kam ihnen beim Öffnen der Fahrertür wenig überraschend ein ...

    POL-HAM: Kontrollen in den Waffen- und Messerverbotszonen

    Hamm-Mitte (ots) - Bei gezielten Kontrollen in den beiden Waffen- und Messerverbotszonen konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm Verstöße feststellen. Auf dem Santa-Monica-Platz kontrollierten die Beamten Sonntagnacht, 8. Februar, rund 30 Personen. Ein 19-Jähriger aus Hamm führte in einer Umhängetasche ein Einhandmesser mit und ein 22-jähriger Hammer hatte ein Klappmesser in der Jackeninnentasche deponiert. Die ...

    POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Münsterstraße

    Hamm-Mitte (ots) - Ein BMW und eine Audi lieferten sich am Sonntag, 8. Februar, gegen 0.50 Uhr, auf der Münsterstraße ein Kraftfahrzeugrennen - eine 18-jährige Fahrzeugführerin und ein 20-jähriger Fahrzeugführer konnten von der Polizei Hamm gestoppt werden. Einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes waren die beiden Fahrzeuge aufgefallen, woraufhin er die ...

