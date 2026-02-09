Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Münsterstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein BMW und eine Audi lieferten sich am Sonntag, 8. Februar, gegen 0.50 Uhr, auf der Münsterstraße ein Kraftfahrzeugrennen - eine 18-jährige Fahrzeugführerin und ein 20-jähriger Fahrzeugführer konnten von der Polizei Hamm gestoppt werden.

Einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes waren die beiden Fahrzeuge aufgefallen, woraufhin er die Einsatzkräfte der Polizei alarmierte. Die 18-jährige BMW-Fahrerin und der 20-jährige Audi-Fahrer befanden sich auf Höhe des Santa-Monica-Platzes auf der Sternstraße vor einer rot zeigenden Ampel. Da die Haltelinien leicht versetzt angeordnet sind, stellte sich die BMW-Fahrerin über die Haltelinie hinaus auf die gleiche Höhe wie der BMW.

Bei anschließendem Grünlicht beschleunigten beide Fahrzeuge stark und hielten jeweils die Geschwindigkeit des anderen. Auf Höhe der Ampel an der Nordstraße kamen beide Fahrzeuge zum Stillstand. Bei erneutem Grünlicht beschleunigten sie erneut stark, missachteten die rotlichtzeigende Ampel auf Höhe des Flugplatzes und entfernten sich so aus dem Sichtfeld des Zeugen.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten Polizeibeamte sowohl die 18-jährige BMW-Fahrerin aus Hamm als auch den 20-jährigen Audi-Fahrer in der Ritterstraße kontrollieren.

Zwischenzeitlich war die BMW-Fahrerin in den Audi des 20-Jährigen gestiegen.

Beide Führerscheine und Mobiltelefone der Fahrer wurden sichergestellt. Die Fahrzeugführerin und den Fahrzeugführer aus Hamm erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. (ds)

