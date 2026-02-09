Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrüger bestehlen Seniorinnen

Hamm-Mitte (ots)

In gleich zwei Fällen gaben sich am Samstag, 7. Februar, zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Nordenwall als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und ergaunerten so Schmuck und Bargeld von Seniorinnen im Alter von 85- und 97 Jahren.

Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr klingelten die Betrüger bei den Seniorinnen und verschafften sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen im Badezimmer prüfen zu müssen Zugang zu den Wohnungen. Dort sollten die Seniorinnen einen Schlauch in die Badewanne halten. Besonders perfide: Da eine Seniorin nicht mehr mobil ist und im Rollstuhl sitzt, schob einer der Unbekannten sie kurzerhand ins Badezimmer.

Während einer der Männer mit den Seniorinnen im Badezimmer verweilte, durchsuchte der andere Betrüger die Wohnung der Seniorinnen nach möglichem Diebesgut.

Im Anschluss stellten beide Seniorinnen fest, dass aus ihren Wohnungen Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- zwischen 30 und 50 Jahre alt - zirka 1,65 Meter groß, stämmige Statur - dunkle haare - mit einer Warnweste bekleidet - sprach flüssig deutsch

2. Person

- zwischen 30 und 50 Jahre alt - zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß - stämmige Statur

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Tätern entgegen.

Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Anschließend sollte man zur Sicherheit telefonisch bei der entsprechenden Kontaktstelle nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell