Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schützen Sie sich vor Betrug im Internet - Einladung zum Vortrag am Safer Internet Day

Hamm-Mitte (ots)

Anlässlich des Safer Internet Day am 10. Februar laden die Volkshochschule Hamm (vhs) und die Polizei Hamm zu einem wichtigen Vortrag ein, der sich mit aktuellen Betrugsmaschen im Internet beschäftigt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mehr über die Gefahren im Netz zu erfahren und wertvolle Tipps zum Schutz vor Online-Betrügern zu erhalten.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen Themen wie digitaler Anlagenbetrug, Phishing-Angriffe, Liebesbetrug und Fake Shops beim Online-Shopping. Kriminalhauptkommissar Dirk Püttner von der Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz wird die aktuellen Methoden der Betrüger erklären und erläutern, wie man Betrugsversuche frühzeitig erkennt und sich effektiv davor schützen kann.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und individuelle Ratschläge zu erhalten.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Heinrich-von-Kleist-Forum der VHS Hamm. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch empfohlen. Anmeldungen sind telefonisch unter 02381 - 17 56 00 oder über die Webseite der Volkshochschule Hamm (www.vhshamm.de) möglich. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell