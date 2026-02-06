PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schützen Sie sich vor Betrug im Internet - Einladung zum Vortrag am Safer Internet Day

Hamm-Mitte (ots)

Anlässlich des Safer Internet Day am 10. Februar laden die Volkshochschule Hamm (vhs) und die Polizei Hamm zu einem wichtigen Vortrag ein, der sich mit aktuellen Betrugsmaschen im Internet beschäftigt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mehr über die Gefahren im Netz zu erfahren und wertvolle Tipps zum Schutz vor Online-Betrügern zu erhalten.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen Themen wie digitaler Anlagenbetrug, Phishing-Angriffe, Liebesbetrug und Fake Shops beim Online-Shopping. Kriminalhauptkommissar Dirk Püttner von der Dienststelle Kriminalprävention/Opferschutz wird die aktuellen Methoden der Betrüger erklären und erläutern, wie man Betrugsversuche frühzeitig erkennt und sich effektiv davor schützen kann.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und individuelle Ratschläge zu erhalten.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Heinrich-von-Kleist-Forum der VHS Hamm. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch empfohlen. Anmeldungen sind telefonisch unter 02381 - 17 56 00 oder über die Webseite der Volkshochschule Hamm (www.vhshamm.de) möglich. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 09:26

    POL-HAM: Vorsicht vor falschen Mitarbeitern!

    Hamm (ots) - Im Hammer Stadtgebiet gab es am Donnerstag, 5. Februar, gleich zwei Fälle, in denen sich Tatverdächtige als Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. einer Wasserinstallationsfirma ausgaben. Der erste Fall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße in Bockum-Hövel. Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten bei einer 44-jährigen Bewohnerin. Sie gaben sich ihr gegenüber als ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:13

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Kamener Straße war am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Inneren des Hauses. Nachdem sie mehrere Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist zum ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:11

    POL-HAM: Störungsfreie Versammlungen in Hamm

    Hamm (ots) - Die Polizei Hamm hat am Donnerstag, 5. Februar, eine von einer Privatperson angezeigten Versammlung mit dem Thema "Reproduktive Gerechtigkeit - Gegen das katholische Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen" begleitet. Die Kundgebung begann gegen 10 Uhr auf dem Marktplatz. Nach mehreren Redebeiträgen bewegten sich die etwa 500 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die Widumstraße und die Marker ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren