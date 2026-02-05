Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Störungsfreie Versammlungen in Hamm

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm hat am Donnerstag, 5. Februar, eine von einer Privatperson angezeigten Versammlung mit dem Thema "Reproduktive Gerechtigkeit - Gegen das katholische Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen" begleitet.

Die Kundgebung begann gegen 10 Uhr auf dem Marktplatz. Nach mehreren Redebeiträgen bewegten sich die etwa 500 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die Widumstraße und die Marker Allee. Nach einem weiteren Wortbeitrag endete die Versammlung gegen 11:40 Uhr vor dem Landesarbeitsgericht.

Zeitgleich fand eine weitere, von der "Aktion Lebensrecht für Alle" angezeigte stationäre Versammlung statt. Zu dem Thema "Menschenwürde und Recht auf Leben aller Menschen" kamen insgesamt 14 Teilnehmende vor dem Landesarbeitsgericht zusammen. Auch diese Versammlung wurde durch die Polizei Hamm begleitet und endete gegen 12 Uhr.

Beide Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei. Aufgrund von Straßensperrungen auf der Aufzugsstrecke kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell