Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 4. Februar, in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 15.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Minister-Stein-Straße. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Gegenstände im geringen vierstelligen Wert.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

