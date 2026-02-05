Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer entfernte sich am Mittwoch, 4. Februar, gegen 17.35 Uhr unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, nachdem es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen war. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin beabsichtigte, von der Straße "Im Ruenfeld" nach rechts auf die Römerstraße abzubiegen. Gleichzeitig fuhr der Radfahrer auf dem rechten Fahrstreifen die Römerstraße in südliche Richtung, sodass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Süden fort. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Der Mann ist zirka 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er trug eine orangefarbene Winterjacke und eine blaue Jeans. Das Citybike hatte eine dunkelrote bis bräunliche Färbung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall entgegen. (bf)

