Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: KIA beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Montag, 2. Februar, 18.30 Uhr, und Dienstag, 3. Februar, 7.30 Uhr, einen geparkten KIA auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Schützenstraße.

Der graue Wagen wies bei der Rückkehr des Nutzers frische Beschädigungen an der linken hinteren Seite auf.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfall entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell