Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hamm-Heessen (ots)

Eine ganze Reihe von Straftaten beging ein Mann aus Hamm am Mittwochabend, 4. Februar.

Der 32-Jährige beschädigte gegen 23 Uhr beim Ausparken von einem Parkstreifen auf der Ahlener Straße mit seinem Ford einen hinter ihm stehenden VW. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt in einem nahe gelegenen Kiosk aufhielten, bemerkten nicht nur den Verkehrsunfall, sondern auch, dass der 32-Jährige offenbar betrunken war.

Nachdem sich der Ford-Fahrer von der Unfallstelle entfernt hatte, kontaktierten die Zeugen die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Mann antreffen. Während der anschließenden Kontrolle gab es lediglich zwei positive Ergebnisse: Den Alkohol- und den Drogenvortest. Negativ verliefen hingegen die Ermittlungen hinsichtlich einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese hatte er nämlich nicht.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann aus Hamm zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihm mehrere Blutproben.

Gegen den Verkehrssünder wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell