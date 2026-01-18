PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahren ohne Führerschein - Flucht vor der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17. Januar 2026, gegen 01:23 Uhr, beabsichtigen Beamte ein Fahrzeug in Gelsenkirchen-Erle anzuhalten und zu kontrollieren. Die Beamten erkannten in dem Fahrzeugführer einen ihnen persönlich aus vergangenen Einsätzen bekannten 30jährigen Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen. Dieser ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei Erblicken der Polizei flüchtete der 31jährige, deutsch/türkischer Nationalität, mit einem grauen Mercedes Citan mit Gelsenkirchener Stadtkennung. Hierbei beschleunigte dieser sein Fahrzeug massiv. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn entzog er sich der Kontrolle rücksichtslos mit unangepasster Geschwindigkeit, so dass zunächst der Sichtkontakt abbrach. Im Rahmen der Fahndung konnte das verlassene Fahrzeug auf der Wodanstraße unverschlossen angetroffen werden. Neben dem PKW konnte ein Mobiltelefon aufgefunden werden, welches dem bekannten Tatverdächtigen eindeutig zuzuordnen ist. Ebenso wurden Utensilien auf dem Boden verteilt festgestellt werden, die auf Drogendelikte schließen lassen. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde als Spurenträger sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 07:33

    POL-GE: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten - Unfallverursacher flüchtig

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 17:15 Uhr, kam es in Gelsenkirchen-Rotthausen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, wobei drei Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der beteiligten Fahrzeugführer und weiterer Zeugen soll ein Fahrzeug vom Gelände der Jet-Tankstelle nach links auf die Schwarzmühlenstraße gefahren ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:47

    POL-GE: Verfolgungsfahrt - Führerschein sichergestellt

    Gelsenkirchen (ots) - Aufgrund defekter Beleuchtung an seinem 5er BMW sollte ein 31jähriger Serbe aus Gelsenkirchen am Freitag, 16.01.2026, gegen 23:15 Uhr, in Heßler angehalten und kontrolliert werden. Bei Erblicken der Polizei beschleunigte der Tatverdächtige sein Fahrzeug massiv und hielt auch nicht nach Einschalten von Anhaltezeichen, sowie Blaulicht und Martinshorn an. Der verfolgende Funkstreifenwagen verlor den ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:27

    POL-GE: Streit unter Betrunkenen endet mit Messerstich

    Gelsenkirchen (ots) - Eine 45jährige Gelsenkirchenerin und ein 41jähriger Gelsenkirchener konsumierten in der Wohnung der Frau gemeinsam alkoholische Getränke. Im Verlauf des Abends, des Freitag, 16.01.2025, habe der Mann dann alkoholbedingt ein unkontrolliertes Verhalten gezeigt und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit mündete in Gewalttätigkeiten zunächst zum Nachteil der 45jährigen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren