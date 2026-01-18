Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahren ohne Führerschein - Flucht vor der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17. Januar 2026, gegen 01:23 Uhr, beabsichtigen Beamte ein Fahrzeug in Gelsenkirchen-Erle anzuhalten und zu kontrollieren. Die Beamten erkannten in dem Fahrzeugführer einen ihnen persönlich aus vergangenen Einsätzen bekannten 30jährigen Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen. Dieser ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei Erblicken der Polizei flüchtete der 31jährige, deutsch/türkischer Nationalität, mit einem grauen Mercedes Citan mit Gelsenkirchener Stadtkennung. Hierbei beschleunigte dieser sein Fahrzeug massiv. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn entzog er sich der Kontrolle rücksichtslos mit unangepasster Geschwindigkeit, so dass zunächst der Sichtkontakt abbrach. Im Rahmen der Fahndung konnte das verlassene Fahrzeug auf der Wodanstraße unverschlossen angetroffen werden. Neben dem PKW konnte ein Mobiltelefon aufgefunden werden, welches dem bekannten Tatverdächtigen eindeutig zuzuordnen ist. Ebenso wurden Utensilien auf dem Boden verteilt festgestellt werden, die auf Drogendelikte schließen lassen. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde als Spurenträger sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

