Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Kamener Straße war am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Inneren des Hauses. Nachdem sie mehrere Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

