POL-HAM: Vorsicht vor falschen Mitarbeitern!

Hamm (ots)

Im Hammer Stadtgebiet gab es am Donnerstag, 5. Februar, gleich zwei Fälle, in denen sich Tatverdächtige als Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. einer Wasserinstallationsfirma ausgaben.

Der erste Fall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße in Bockum-Hövel. Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten bei einer 44-jährigen Bewohnerin. Sie gaben sich ihr gegenüber als Mitarbeiterinnen der Stadtwerke aus und erlangten unter dem Vorwand, einen günstigeren Stromtarif abzuschließen, persönliche Daten und zwei Unterschriften. Eine 31-jährige Nachbarin konnte das Gespräch mitanhören. Da sie skeptisch war, erkundigte sie sich am Telefon bei den Stadtwerken, ob die beiden Frauen echte Mitarbeiterinnen seien. Dies wurde verneint. Anschließend klingelte eine der beiden Frauen ebenfalls bei der 31-Jährigen, doch diese wimmelte die Frau an der Tür ab.

Die beiden tatverdächtigen Frauen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- zwischen 18 und 25 Jahre alt - zirka 1,60 Meter groß, schlanke Statur - blonde Haare, stark geschminkt - schwarze Mütze, schwarze, lange Jacke - rotes Schlüsselband um den Hals, kleiner Rucksack

2. Person

- zwischen 19 und 20 Jahre alt - zirka 1,70 Meter groß, schlanke Statur - blonde, lange Haare - schwarze Jacke, dunkelbraune Jeanshose

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Straße "Am Pelkumer Bach". Zwei unbekannte "Wasserinstallateure" klingelten bei einem 86-jährigen Bewohner. Unter dem Vorwand, dass es im Haus einen Wasserschaden gegeben habe, prüften sie die Leitungen im Badezimmer. Dort sollte der Senior einen Schlauch in die Badewanne halten. Als ihm dies nach kurzer Zeit suspekt vorkam, waren die Täter bereits aus der Wohnung geflüchtet. Zuvor hatten sie diverse Schränke durchwühlt. Der Mann und die Frau sind etwa 37 oder 38 Jahre alt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Tätern entgegen.

Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Anschließend sollte man zur Sicherheit telefonisch bei der entsprechenden Kontaktstelle nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. (bf)

