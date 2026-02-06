PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor falschen Mitarbeitern!

Hamm (ots)

Im Hammer Stadtgebiet gab es am Donnerstag, 5. Februar, gleich zwei Fälle, in denen sich Tatverdächtige als Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. einer Wasserinstallationsfirma ausgaben.

Der erste Fall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße in Bockum-Hövel. Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten bei einer 44-jährigen Bewohnerin. Sie gaben sich ihr gegenüber als Mitarbeiterinnen der Stadtwerke aus und erlangten unter dem Vorwand, einen günstigeren Stromtarif abzuschließen, persönliche Daten und zwei Unterschriften. Eine 31-jährige Nachbarin konnte das Gespräch mitanhören. Da sie skeptisch war, erkundigte sie sich am Telefon bei den Stadtwerken, ob die beiden Frauen echte Mitarbeiterinnen seien. Dies wurde verneint. Anschließend klingelte eine der beiden Frauen ebenfalls bei der 31-Jährigen, doch diese wimmelte die Frau an der Tür ab.

Die beiden tatverdächtigen Frauen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

   - zwischen 18 und 25 Jahre alt
   - zirka 1,60 Meter groß, schlanke Statur
   - blonde Haare, stark geschminkt
   - schwarze Mütze, schwarze, lange Jacke
   - rotes Schlüsselband um den Hals, kleiner Rucksack

2. Person

   - zwischen 19 und 20 Jahre alt
   - zirka 1,70 Meter groß, schlanke Statur
   - blonde, lange Haare
   - schwarze Jacke, dunkelbraune Jeanshose

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Straße "Am Pelkumer Bach". Zwei unbekannte "Wasserinstallateure" klingelten bei einem 86-jährigen Bewohner. Unter dem Vorwand, dass es im Haus einen Wasserschaden gegeben habe, prüften sie die Leitungen im Badezimmer. Dort sollte der Senior einen Schlauch in die Badewanne halten. Als ihm dies nach kurzer Zeit suspekt vorkam, waren die Täter bereits aus der Wohnung geflüchtet. Zuvor hatten sie diverse Schränke durchwühlt. Der Mann und die Frau sind etwa 37 oder 38 Jahre alt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu den Tätern entgegen.

Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Anschließend sollte man zur Sicherheit telefonisch bei der entsprechenden Kontaktstelle nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:13

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Kamener Straße war am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Inneren des Hauses. Nachdem sie mehrere Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist zum ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:11

    POL-HAM: Störungsfreie Versammlungen in Hamm

    Hamm (ots) - Die Polizei Hamm hat am Donnerstag, 5. Februar, eine von einer Privatperson angezeigten Versammlung mit dem Thema "Reproduktive Gerechtigkeit - Gegen das katholische Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen" begleitet. Die Kundgebung begann gegen 10 Uhr auf dem Marktplatz. Nach mehreren Redebeiträgen bewegten sich die etwa 500 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die Widumstraße und die Marker ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:53

    POL-HAM: Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Hamm-Heessen (ots) - Eine ganze Reihe von Straftaten beging ein Mann aus Hamm am Mittwochabend, 4. Februar. Der 32-Jährige beschädigte gegen 23 Uhr beim Ausparken von einem Parkstreifen auf der Ahlener Straße mit seinem Ford einen hinter ihm stehenden VW. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt in einem nahe gelegenen Kiosk aufhielten, bemerkten nicht nur den Verkehrsunfall, sondern auch, dass der 32-Jährige offenbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren