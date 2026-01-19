POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag, 16.01.2026 auf Samstag, 17.01.2026 einen in der Bitscher Straße geparkten, silberfarbenen PKW Mercedes E-Klasse, indem sie mit einem Stein die Heckscheibe einwarfen, wobei auch die Heckklappe eingedellt wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 3000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
