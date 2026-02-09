Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, dem 8. Februar, einen polizeibekannten Einbrecher nach einem Einbruch in der Lortzingstraße fest. Der 40-Jährige war zuvor bereits in eine Gartenhütte eines Mehrfamilienhauses am Ostring eingebrochen.

Der Mann aus Mülheim, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, verschaffte sich gegen 2 Uhr nachts Zugang zu einer Garage und brachte mehrere Gegenstände (unter anderem Fahrräder und einen Rasenmäher) in den Innenhof, als der Eigentümer ihn überraschte.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Einbrecher und dem Geschädigten, bei der sich der 68-Jährige leicht verletzte und der Einbrecher flüchten konnte.

Herbeigeeilte Beamte der Polizei Hamm konnten den 40-Jährigen auf der Richard-Wagner-Straße stellen und festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zudem weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden, das weder aus dem Einbruch an der Lortzingstraße noch aus dem Einbruch in die Gartenhütte am Ostring stammt.

Auf Antrag der Zweigstelle Hamm der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen den Mann, der anschließend in eine JVA eingeliefert wurde. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell