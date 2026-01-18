PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Bochumer die Straße An der Kemnade in seinem Pkw Ford. Im Kreuzungsbereich An der Kemnade/Wittener Straße musste dieser an einer Lichtzeichenanlage halten. Währenddessen fuhr eine 61-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw Renault dem 34 Jährigen aus noch ungeklärter Ursache auf. Dabei wurde der 34 Jährige leicht verletzt. Eine rettungsdienstliche Behandlung lehnte er vor Ort ab. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (CLA)

