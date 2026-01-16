Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Vermisste Person angetroffen
Schwelm (ots)
Der seit Mittwoch vermisste 42-jährige Ennepetaler konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei am Freitagabend im Nahbereich des Schwelmer Krankenhauses aufgefunden werden. Die Person ist wohlauf und konnte an die Wohnanschrift zurückgeführt werden. Die Polizei dankt für Ihre Mithilfe.
