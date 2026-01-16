PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Vermisste Person angetroffen

Schwelm (ots)

Der seit Mittwoch vermisste 42-jährige Ennepetaler konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei am Freitagabend im Nahbereich des Schwelmer Krankenhauses aufgefunden werden. Die Person ist wohlauf und konnte an die Wohnanschrift zurückgeführt werden. Die Polizei dankt für Ihre Mithilfe.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

