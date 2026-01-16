POL-EN: Vermisste Person angetroffen

Ennepetal (ots) - Einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag hat eine 88-jährige Ennepetalerin durch einen sogenannten Schockanruf verloren. Nach ersten Erkenntnissen meldete sich am 14.01.2026 gegen 14:40 Uhr eine Person telefonisch bei der Ennepetalerin und gab sich als Staatsanwaltschaft Gelsenkirchen aus. Man teilte der 88-jährigen mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem ...

