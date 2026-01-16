Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Aufmerksame Zeugin stellt betrunkenen Fahrer fest_ zuvor Schlangenlinien gefahren

Wetter (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel ein PKW der Marke Opel auf der Fahrt zwischen Sprockhövel und Wetter auf. Sie informierte umgehend die Polizei darüber, dass dieser PKW auffällige Schlangenlinien fuhr und zusätzlich schon mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Die eingesetzten Kräfte konnten das Fahrzeug und den Fahrer im Bereich der Hauptstraße am 15.1.2026 gegen 16:30 Uhr antreffen. Im Rahmen der Kontrolle wurde der 64-jährige Fahrer aus Wetter kontrolliert und ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Polizei macht nochmal deutlich, wie wichtig es ist verdächtige Feststellungen, auch im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, zu melden. Dazu kann auch immer die Notrufnummer 110 genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell