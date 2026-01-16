PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Schockanruf_ Falsche Staatsanwaltschaft ruft an

Ennepetal (ots)

Einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag hat eine 88-jährige Ennepetalerin durch einen sogenannten Schockanruf verloren. Nach ersten Erkenntnissen meldete sich am 14.01.2026 gegen 14:40 Uhr eine Person telefonisch bei der Ennepetalerin und gab sich als Staatsanwaltschaft Gelsenkirchen aus. Man teilte der 88-jährigen mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem Unfall sei sogar eine Person verstorben, weswegen nun für die Freilassung der Tochter eine Kaution gezahlt werden müsste. Es wurde ein sehr hoher Betrag für die Freilassung gefordert. Die Ennepetalerin glaubte der angeblichen Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft und übergab gegen 16:30 Uhr den Geldbetrag an eine weibliche Abholerin. Diese kann als jung mit dunklen Haaren beschrieben werden.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass sie Opfer der Betrugsmasche "Schockanruf" geworden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

Die Polizei oder die Justiz wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie diese niemals an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies sofort mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Informieren Sie immer die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

