Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung_ Suche nach vermissten 42-jährigen aus Ennepetal

Ennepetal (ots)

Der Vermisste verließ am 14.01.2026 um 11:30 Uhr seine Einrichtung in Ennepetal. Der Vermisste leidet unter einer psychischen Erkrankung und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er nicht mit sich führt. Der Vermisste hat überwiegend Bezüge nach Herne. Eine Überprüfung dortiger Anlaufadressen verlief negativ.

Wer hat den Vermissten nach dem 14.01.2026 gegen 11.30 Uhr noch gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191958

Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie dies umgehend der Polizei. Auch die Notrufnummer 110 kann dazu genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

