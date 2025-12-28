Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Weihnachtsbilanz bei der Feuerwehr Oberhausen - Hohes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen resümiert für die Weihnachtsfeiertage (24.12.2025, 7.00 Uhr bis zum 27.12.2025, 7.00 Uhr) ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst. Dabei rückten die Rettungswagen zu insgesamt 146 Einsätzen aus. Bei 61 Einsätzen musste der Notarzt der Stadt Oberhausen die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen. Konfrontiert wurden die Einsatzkräfte zum größten Teil mit den üblichen internistischen sowie chirurgischen Notfällen.

In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag unterstützte der Rettungsdienst die Feuerwehr Dinslaken überörtlich. Hier kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen an der Anschlussstelle Dinslaken Süd zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Für die Brandschützer war es dagegen verhältnismäßig ruhig. Insgesamt rückte die Feuerwehr dabei zu 12 Brandeinsätzen und 14 Hilfeleistungseinsätzen aus.

Im Bereich der Feuerwehr wurden überwiegend typische Einsätze des Brandschutzes und der Hilfeleistung abgearbeitet. Hierzu gehörten unter anderem leichte Verkehrsunfälle, Sturmschäden, Türöffnungen bei hilflosen Personen sowie ausgelöste Heimrauchmelder. Sämtliche Einsätze verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

