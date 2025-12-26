PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rauchmelder rettet Leben

Oberhausen (ots)

Gegen 20:20 Uhr wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Einsatz auf der Düppelstraße alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten mehrere piepsende Rauchmelder aus einer Wohnung wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Wohnung bereits verraucht. Eine Person wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Nach ambulanter Behandlung vor Ort, und der Belüftung der Wohnung konnte die Person wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Als Ursache der Verrauchung stellten die Einsatzkräfte angebranntes Essen auf dem Herd fest. Die Feuerwehr Oberhausen weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass installierte und funktionierende Rauchmelder Leben retten können. (HB)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

