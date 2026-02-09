PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 2. bis zum 8. Februar 2026

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 2. bis zum 8. Februar 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

In der Woche vom 2. bis zum 8. Februar 2026 gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte und einen Versuch. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:00

    POL-HAM: Schützen Sie sich vor Betrug im Internet - Einladung zum Vortrag am Safer Internet Day

    Hamm-Mitte (ots) - Anlässlich des Safer Internet Day am 10. Februar laden die Volkshochschule Hamm (vhs) und die Polizei Hamm zu einem wichtigen Vortrag ein, der sich mit aktuellen Betrugsmaschen im Internet beschäftigt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mehr über die Gefahren im Netz zu erfahren und wertvolle Tipps zum Schutz vor Online-Betrügern zu ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:26

    POL-HAM: Vorsicht vor falschen Mitarbeitern!

    Hamm (ots) - Im Hammer Stadtgebiet gab es am Donnerstag, 5. Februar, gleich zwei Fälle, in denen sich Tatverdächtige als Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. einer Wasserinstallationsfirma ausgaben. Der erste Fall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße in Bockum-Hövel. Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten bei einer 44-jährigen Bewohnerin. Sie gaben sich ihr gegenüber als ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:13

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Kamener Straße war am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Inneren des Hauses. Nachdem sie mehrere Schubladen und Schränke durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren