POL-HAM: Kontrollen in den Waffen- und Messerverbotszonen
Hamm-Mitte (ots)
Bei gezielten Kontrollen in den beiden Waffen- und Messerverbotszonen konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm Verstöße feststellen.
Auf dem Santa-Monica-Platz kontrollierten die Beamten Sonntagnacht, 8. Februar, rund 30 Personen. Ein 19-Jähriger aus Hamm führte in einer Umhängetasche ein Einhandmesser mit und ein 22-jähriger Hammer hatte ein Klappmesser in der Jackeninnentasche deponiert.
Die Messer wurden sichergestellt und Bußgeldverfahren gegen die Männer eingeleitet.
Die Polizei Hamm wird weiterhin konsequent Personenkontrollen in den Waffen- und Messerverbotszonen durchführen.(hei)
