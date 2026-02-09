PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrollen in den Waffen- und Messerverbotszonen

Hamm-Mitte (ots)

Bei gezielten Kontrollen in den beiden Waffen- und Messerverbotszonen konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm Verstöße feststellen.

Auf dem Santa-Monica-Platz kontrollierten die Beamten Sonntagnacht, 8. Februar, rund 30 Personen. Ein 19-Jähriger aus Hamm führte in einer Umhängetasche ein Einhandmesser mit und ein 22-jähriger Hammer hatte ein Klappmesser in der Jackeninnentasche deponiert.

Die Messer wurden sichergestellt und Bußgeldverfahren gegen die Männer eingeleitet.

Die Polizei Hamm wird weiterhin konsequent Personenkontrollen in den Waffen- und Messerverbotszonen durchführen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

