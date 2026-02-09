Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Cannabis und keine Fahrerlaubnis - Polizei zieht 30-Jährigen aus dem Verkehr

Hamm-Mitte (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm kontrollierten am Freitag, 6. Februar einen 30-jährigen Opel-Fahrer auf der Schillerstraße - zuvor beobachteten sie wie er während der Fahrt mutmaßlich einen Joint rauchte.

Als sie den Mann aus Hamm daraufhin anhielten und kontrollierten kam ihnen beim Öffnen der Fahrertür wenig überraschend ein intensiver Cannabis-Geruch entgegen. Neben dem Konsum von Cannabis während der Fahrt räumte der Opel-Fahrer zudem ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Nach dem durchgeführten Drogenvortest musste der Hammer mit zum Polizeipräsidium, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell