Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Viktoriastraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Sonntag, 8. Februar, 19 Uhr, bis Montag, 9. Februar, 7.40 Uhr, einen geparkten Pkw an der Viktoriastraße.

Der Opel wies Kratzer und Dellen an der Fahrertür sowie einen beschädigten linken Außenspiegel auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

