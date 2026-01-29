Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ruhestörung in Stadtroda

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Anwohner meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung in Stadtroda. Ein Mann hatte sehr laut Musik abgespielt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die betreffende Wohnung lokalisieren. Sie klingelten und klopften an der Wohnungstür. Zunächst reagierte niemand. Doch wenig später stellte der Mann zumindest die Musik leiser. Die Beamten leiteten in der Folge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 39-Jährigen Lärmverursacher ein. Diesen erwartet somit ein Bußgeld wegen Ruhestörung.

