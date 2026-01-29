PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ruhestörung in Stadtroda

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Anwohner meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung in Stadtroda. Ein Mann hatte sehr laut Musik abgespielt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die betreffende Wohnung lokalisieren. Sie klingelten und klopften an der Wohnungstür. Zunächst reagierte niemand. Doch wenig später stellte der Mann zumindest die Musik leiser. Die Beamten leiteten in der Folge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 39-Jährigen Lärmverursacher ein. Diesen erwartet somit ein Bußgeld wegen Ruhestörung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Schneeballschlacht führt zu Streitigkeit

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mehrere Kinder lieferten sich am frühen Mittwochabend eine Schneeballschlacht in der Nähe eines Imbisses in Stadtroda. Dabei trafen die Kinder auch die Fassade des Gebäudes. Der 57-Jährige hatte Sorge, dass etwas beschädigt werden könnte und sprach die Gruppe an. Die Gruppe im Alter von 12 bis 16 Jahren geriet daraufhin in Streit mit dem Mann. Hinzugerufenen Polizeibeamte konnten die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Glätte bleibt gefährlich

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Ein Mitarbeiter eines Winterdienstes in Stadtroda befuhr die Dornaer Straße. Trotz vorsichtiger Fahrweise geriet der ins Rutschen. Er rammte einen Gartenzaun und einen Telefonmast. Er meldete den Unfall der Polizei. Die jeweiligen Eigentümer wurden über die Geschehnisse informiert. Zu Beeinträchtigungen neben der Glätte kam es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Richtiges Handeln nach Unfall

    Jena (ots) - Mittwochnachmittag melde ein 26-jähriger PKW-Fahrer in Lobeda-West, dass er beim Abbiegevorgang einen am Straßenrand abgestellten PKW touchiert hat. Da er sich nicht sicher war, ob ein Schaden entstanden ist, rief er die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten des ID Jena an beiden PKW leichte Kratzer feststellen. Durch das richtige Handeln des 26-jährigen, konnte der Unfall ordnungsgemäß aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren