POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein Einfamilienhaus an der Ludwig-van-Beethoven-Straße war am Dienstag, 10. Februar, zwischen 18.20 Uhr und 21 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch die Terrassentür gelangten sie ins Gebäude. Die Täter entwendeten Goldschmuck sowie ein Portemonnaie.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen.(bf)
