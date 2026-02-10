Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße sind am Dienstag, 10. Februar, zwei Männer schwer verletzt worden.

Gegen 4.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Hamm mit seinem MAN die Römerstraße in nordwestliche Richtung. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.

In dem geparkten VW befand sich zum Unfallzeitpunkt ein 31-jähriger Mann. Sowohl er als auch der 53-Jährige verletzten sich bei der Kollision schwer. Sie wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. (rv)

