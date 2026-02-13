Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Schützenvereinsheim

Hamm-Uentrop (ots)

Die Vereinsräume eines Schützenvereins an der Lippestraße waren in der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Februar, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 12. Februar, 9.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sich der oder die Täter durch das Einschlagen eines Fensters gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, wurden im Inneren weitere Türen aufgehebelt.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend mit Elektrogeräten und Bargeld in dreistelliger Höhe als Diebesgut.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

