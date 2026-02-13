PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 51-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 51-jährige Pedelecfahrerin zog sich am Donnerstag, 12. Februar, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Ein 84-jähriger Citroën-Fahrer befuhr gegen 13.30 Uhr die Eichenstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, den Alten Uentroper Weg zu überqueren und geradeaus in die Straße "Am Pulverschoppen" zu fahren. Zeitgleich befuhr die Pedelecfahrerin den nördlichen Radweg des Alten Uentroper Wegs in westliche Richtung.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Hamm zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

