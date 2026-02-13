Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skoda beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 11. Februar, 15 Uhr, und Donnerstag, 12. Februar, 10.05 Uhr, einen geparkten Skoda auf einem Parkplatz an der Martin-Luther-Straße.

Der schwarze Wagen wurde im Bereich der linken hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell