Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag, 12. Februar, zwischen 19.40 Uhr und 21.30 Uhr einen in einer Parkbucht an der Hafenstraße geparkten Audi beschädigt.

Das weiße Fahrzeug wurde an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell