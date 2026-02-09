Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Einbruch in Bäckerei

Schaden richteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Montag in Geislingen a.d. Steige an.

Ulm (ots)

Kurz nach 2 Uhr drückte ein Unbekannter gewaltsam die Schiebetür an einer Bäckerei in der Hauptstraße auf. Im Innern machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. Hinter dem Verkaufstresen stieß der Einbrecher auf einen Tresor. Mit einem Hammer versuchte er den Wertschrank zu öffnen. Das misslang. Möglicherweise wurde er auch bei der Tatausführung gestört und suchte deshalb das Weite. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Denn der Einbrecher wurde gefilmt. Die Tat soll von einer Person mit einem Kapuzenpulli begangen worden sein. Der Einbrecher hatte das Gesicht bedeckt und trug dunkle dunkle Schuhe. Außerdem soll vor der Bäckerei eine weitere Person Schmiere gestanden haben, so die Polizei. Von dem zweiten Unbekannten liegt allerdings keine Personenbeschreibung vor. Die Polizei Geislingen nimmt Hinweise unter der Tel. 07331/93270 entgegen.

++++0246754

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell