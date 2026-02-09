Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholen

Am Sonntag stießen zwei Fahrzeuge beim Überholen zusammen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin flüchtete, wurde aber ermittelt.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.15 Uhr war eine 38-Jährige mit ihrem Mercedes Vito auf der L265 zwischen Schwendi-Schönebürg und Mietingen unterwegs. Die Autofahrerin hatte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges und einem unmittelbar vor ihr fahrendem Seat angesetzt und scherte nach links aus. Als sich die Mercedesfahrerin auf Höhe des Seat befand, setzte die 31-Jährige den Blinker und fuhr nach links. Auch sie wollte das vorausfahrendes Fahrzeug überholen und wechselte dazu auf die Gegenspur. Auf die 38 Jährige, die sich bereits im Überholvorgang befand, hatte sie wohl nicht geachtet. Deshalb bremste die Mercedesfahrerin. Die beiden Autos stießen leicht seitlich zusammen. In der weiteren Folge geriet der Mercedes noch in den Grünstreifen. Die Fahrerin schaffte es aber noch auf der Straße zu bleiben. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge fuhren noch bis nach Mietingen weiter. Dort machte sich die 38-Jährige durch Lichthupe auf sich aufmerksam und wollte die Seatfahrerin zum Anhalten bewegen. Die 31-Jährige reagierte darauf nicht und fuhr davon. Anhand des bekannten Autokennzeichens konnte die mutmaßliche Unfallflüchtige noch am selben Tag an ihrer Wohnanschrift im Raum Stuttgart angetroffen werden. Die Unfallspuren am Seat passten mit denen am Mercedes überein. Die Polizei Laupheim ermittelt nun wegen Unfallflucht. Die Ermittler schätzen den Schaden am Mercedes auf rund 1.500 Euro, den am Seat auf ca. 500 Euro.

