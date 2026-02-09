Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunkene ignoriert Anhaltezeichen

Eine Autofahrerin zog die Polizei am Sonntag bei Eberhardzell aus dem Verkehr. Ihren Führerschein ist sie nun los.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr sah eine Polizeistreife einen KIA von Eberhardzell in Richtung Mühlhausen fahren. Dort wollten die Polizisten eine routinemäßige Kontrolle durchführen. Noch bevor die Polizeistreife das Anhaltesignal und Blaulicht eingeschaltet hatte, betätigte die Autofahrerin die Warnblinklichtanlage. Anstatt aber anzuhalten, fuhr der KIA noch rund 2 Kilometer unbeirrt weiter. Und das auf der gesamten Straßenbreite. Der KIA war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs, so die Polizei. Letztendlich hielt die Autofahrerin an und die Polizisten nahmen die Fahrerin genauer unter die Lupe. Neben Alkoholgeruch stellten die Ermittler eine stark verwaschene Aussprache bei der 51-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest fiel deutlich zu hoch aus. Deshalb musste die 51-Jährige eine Blutprobe abgeben und ihr Fahrzeug stehen lassen. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

