Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter und aggressiver Autofahrer
Am Sonntag soll ein Mercedes Fahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und bedroht haben.

Ulm (ots)

Gegen 14.40 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seiner Mercedes A-Klasse in der Mozartstraße. Hinter ihm soll plötzlich ein schwarzer Mercedes GLE SUV dicht aufgefahren sein und ihm die Lichthupe gegeben haben. Auf Höhe Michelsbergstraße / Schwabstraße überholte der 59-Jährige dann mit hoher Geschwindigkeit. Dabei soll er eine entgegenkommende Radlerin gefährdet haben. In der Schwabstraße bog der 59-Jährige dann in ein Grundstück ab. Der 33-Jährige fuhr hinterher und hatte mittlerweile die Polizei informiert. Der 33-Jährige wollte den Verkehrsrowdy dann zur Rede stellen. Der 59-Jährige beleidigte und bedrohte dann den 33-Jährigen und seine 35-jährige Beifahrerin. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird die entgegenkommende Radlerin gesucht.

+++++++ 0245126 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

