Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Stein gegen Auto geworfen

Am Samstag beschädigen zwei Jugendliche ein geparktes Auto. Außerdem ging eine Scheibe an einem Schulgebäude zu Bruch.

Ulm (ots)

Gegen 21.50 Uhr erblickte ein Zeuge die beiden Jugendlichen. Die warfen einen Stein gegen ein geparktes Auto in der Jahnstraße. Als die Übeltäter den Zeugen erblickten, flüchteten sie. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Kurz davor hatte ein weiterer Zeuge eine mit einem Stein eingeworfene Scheibe am Schulgebäude in der Jahnstraße entdeckt. Möglicherweise stehen die beiden Sachbeschädigungen im Zusammenhang. Hier entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Erbach (Tel. 07305 933950).

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell