Aufmerksame Zeugin meldet auffälligen 40-Tonner

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei ein auffällig fahrender Lastwagen auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München auf Höhe Dornstadt mitgeteilt. Eine Streife des Verkehrsdienstes Mühlhausen konnte den 40-Tonner feststellen. Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz konnte bei dem 40-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der 40-Jährige musste in der Folge Blut und seinen Führerschein abgeben. Da der Fahrer in Deutschland nur auf der Durchfahrt war, musste er seine Strafe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gleich bezahlen. Der Chef des 40-Jährigen organisierte die Abholung des Lastwagens und des Fahrers.

