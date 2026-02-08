Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto fährt gegen die Justizvollzugsanstalt

Fahrer flüchtet nach Kollision

Ulm (ots)

Am Samstag wurde die Polizei gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Wielandstraße Ecke Eberhardtstraße gerufen. Vor Ort stellte die Streife einen Cubra fest, der zuvor in der Kurve gegen eine Fußgängerampel gefahren war und im weiteren Verlauf mit der Gefängnismauer kollidierte. Der Fahrer hatte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Allerdings konnte der Unfallverursacher, ein 20-Jähriger, durch die Polizei ermittelt werden. Er musste seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

+++++++++++++++++++++ 0242110

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell