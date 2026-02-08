PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Fußgänger beschädigt geparktes Auto mit Einkaufswagen
Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Ulm (ots)

Am Samstag hatte ein 72-Jähriger seinen Alfa Romeo gegen 11:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hauptstraße in der zweiten Reihe ganz rechts außen abgestellt. Als der 72-Jährige um 11:15 Uhr zu seinem Auto zurück kam, stellte er fest, dass er einen tiefen Kratzer, durch einen Einkaufswagen verursacht, an seinem Alfa hatte. Der Schadensverursacher hatte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern davon gemacht. Die Polizei in Uhingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 0716193810 entgegen. Der Schaden beläuft sich auf 4.500 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0239565

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

