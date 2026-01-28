Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb festgestellt

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.01.2026) führten Polizeikräfte in der Henry-Roos-Passage eine Personenkontrolle bei einem 35-jährigen Mann durch. Dieser versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete mit einem Fahrrad, konnte jedoch von den Einsatzkräften eingeholt werden. Das von ihm genutzte Fahrrad wurde am 25.06.2025 als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und gaben es an die Besitzerin zurück.

