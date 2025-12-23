POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Paderborner Straße in Verl - MK Born
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Gütersloh / Verl - Die zunächst angeordnete vorläufige Festnahme des 30-jährigen Gütersloher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstag aufgehoben und der 30-jährige wurde entlassen. Die bisherigen Ermittlungen haben den zunächst bestehenden dringenden Tatverdacht nicht weiter konkretisiert. Die genauen Umstände des Vorfalls müssen weiter aufgeklärt werden.
Der 30-jährige Gütersloher befindet sich derzeit aufgrund einer Anordnung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten in einer Klinik.
Der 66-jährige Verler ist seit einer Notoperation am Montag außer Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin stabil.
Die Ermittlungen, unter anderem zum Tathergang, dauern weiter an.
Erste Meldung, 22.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6184611
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell