PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Paderborner Straße in Verl - MK Born

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Verl - Die zunächst angeordnete vorläufige Festnahme des 30-jährigen Gütersloher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstag aufgehoben und der 30-jährige wurde entlassen. Die bisherigen Ermittlungen haben den zunächst bestehenden dringenden Tatverdacht nicht weiter konkretisiert. Die genauen Umstände des Vorfalls müssen weiter aufgeklärt werden.

Der 30-jährige Gütersloher befindet sich derzeit aufgrund einer Anordnung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten in einer Klinik.

Der 66-jährige Verler ist seit einer Notoperation am Montag außer Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin stabil.

Die Ermittlungen, unter anderem zum Tathergang, dauern weiter an.

Erste Meldung, 22.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6184611

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 13:15

    POL-BI: Drohung mit abgebrochenem Flaschenhals

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein betrunkener 20-Jähriger bedrohte in der Nacht von Montag, 22.12.2025, auf Dienstag einen Passanten in der Arndtstraße und versuchte ihn zu verletzen. Gegen 23:50 Uhr meldete ein 42-jähriger Bielefelder der Polizei Bielefeld eine Bedrohung an der Arndstraße, in Höhe der Friedrichstraße. Der Bielefelder teilte den Polizisten vor Ort mit, dass der betrunkene Unbekannte aus ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:11

    POL-BI: Einbrecher mit Personenbeschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stahl in der Nacht auf Montag, 22.12.2025, zwei Mobiltelefone in einem Restaurant an der Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 03:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant an der Bahnhofstraße, Ecke Feilenstraße. Zunächst begab er sich zum Außenbereich im ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren