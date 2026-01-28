PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Montag (26.01.2026), 18 Uhr, und Dienstag (27.01.2026), 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Benckieserstraße, nahe des Danziger Platzes, ein und entwendeten ein E-Bike der Marke Vankel, Schlittschuhe sowie Weihnachtsdekoration.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

